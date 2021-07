Le Prix 2021 de l’action d’avenir récompense les cinq meilleures initiatives de protection contre les produits chimiques dangereux

Cette année, « l’Oscar » de l’action publique a été décerné à des initiatives de la Colombie, du Kirghizistan, des Philippines, de Sri Lanka et de la Suède.

Genève, Hambourg, Nairobi, Paris, 29 juin 2021 – Le Prix 2021 de l’action d’avenir est attribué à cinq lois et mesures inspirantes et puissantes. Ce prix, surnommé l’« Oscar des meilleures politiques », récompense les initiatives publiques qui ont le mieux réussi à réduire au minimum les effets néfastes de l’exposition aux produits chimiques sur la santé humaine et l’environnement. Sur les 55 initiatives de 36 pays présélectionnées, deux ont reçu le prix Or et trois le prix Spécial. Les lauréats de cette année sont :

Prix OR

Kirghizistan : résolution n° 43 portant approbation du Système de classification des dangers chimiques et des exigences d’information concernant les dangers – Étiquetage et fiche de données de sécurité (2015)

: résolution n° 43 portant approbation du Système de classification des dangers chimiques et des exigences d’information concernant les dangers – Étiquetage et fiche de données de sécurité (2015) Suède (comté de Stockholm): Liste des substances chimiques dangereuses pour l’environnement et la santé humaine devant faire l’objet d’une élimination progressive (2012-16, révisée pour la période 2017-21)

Prix SPÉCIAL

Prix spécial « Pesticides très dangereux » : Sri Lanka, Loi n° 33 sur les pesticides (1980, modifiée en 1994, 2011 et 2020) et politique nationale et plan d’action national de prévention du suicide (1997)

Loi n° 33 sur les pesticides (1980, modifiée en 1994, 2011 et 2020) et politique nationale et plan d’action national de prévention du suicide (1997) Prix spécial « Peintures au plomb » : Philippines , décret relatif à la vérification chimique applicable au plomb et à ses composés (2013-24)

, décret relatif à la vérification chimique applicable au plomb et à ses composés (2013-24) Prix spécial « Polluants pharmaceutiques persistants » : Colombie, résolution n° 371 portant définition des éléments à prendre en considération dans les plans de gestion des retours de produits pharmaceutiques et de médicaments périmés (2009)

La remise des prix aura lieu le 6 juillet 2021 à l’occasion d’une cérémonie à distance. Pour y participer, il suffit de s’inscrire à l’adresse : https://www.worldfuturecouncil.org/fpa-2021-ceremony/. Puis les initiatives lauréates seront à l’honneur le 8 juillet 2021, à l’occasion du Forum de Berlin sur la durabilité des produits chimiques.

Le World Future Council (WFC) organise et décerne ce prix chaque année en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM), l’Organisation mondiale du Travail (OIT), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), avec le soutien des fondations Michael Otto et Jua.

« L’absence de gestion rationnelle des produits chimiques, qui font pourtant partie intégrante du quotidien, provoque l’intoxication de notre planète et de toutes les formes de vie qui y existent. Il est absolument impératif de consolider la bonne gouvernance des produits chimiques et des déchets en adoptant des lois et règles efficaces, mobilisatrices et innovantes, à l’image de celles récompensées par le Prix 2021 de l’action d’avenir. Elles créent un précédent qui, espérons-le, servira à un grand nombre de pays », estime la Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Inger Andersen.

« Chaque année, 1 500 nouveaux produits chimiques arrivent sur le marché », ajoute Achim Steiner, Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). « Beaucoup n’ont pas été soumis aux essais de sécurité et de toxicité voulus alors qu’ils peuvent occasionner des dommages irréversibles à la santé humaine, à la faune, à la flore et aux écosystèmes. Les initiatives colombienne, kirghize, philippine, sri-lankaise et suédoise récompensées par le Prix 2021 de l’action d’avenir sont autant de solutions efficaces pour lutter contre les aspects critiques de cet enjeu mondial. »

Il importe également de prendre en considération l’exposition aux substances chimiques dangereuses dans le milieu professionnel. Il n’est pas rare que les travailleurs soient exposés à des doses plus élevées sur des périodes plus longues, risquant ainsi davantage d’en subir gravement les effets sanitaires. Beaucoup travaillent dans l’économie informelle ou dans des secteurs qui emploient fréquemment de telles substances avec peu de précautions, notamment l’agriculture et les activités extractives. Alors que le monde du travail a besoin de politiques judicieuses, les initiatives lauréates du Prix 2021 de l’action d’avenir illustrent comment améliorer la sécurité et la santé au travail et comment promouvoir une gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets dans le monde entier. De l’avis du Directeur général de l’Organisation internationale du Travail (OIT), Guy Ryder, « il est de notre devoir de réaffirmer que chacun a le droit de travailler dans un environnement sûr et sain[1] ».

Pour choisir les lauréats parmi la sélection finale, le jury a appliqué les sept principes normatifs d’un avenir juste, qui servent de fondement à une conception unique de l’analyse des politiques. Ainsi que l’explique Jakob von Uexkull, fondateur du World Future Council : « Nous passons au crible chaque initiative en nous interrogeant sur l’essentiel : par exemple, est-ce que l’initiative à l’examen prévoit de consulter le grand public et de l’associer véritablement aux processus de rédaction, d’exécution, de suivi et d’évaluation ? Il convient de noter que la catégorie « Présence de substances chimiques dans les produits » est l’une des rares dans lesquelles aucune candidature n’a été présentée. Il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Nous nous réjouissons de pouvoir présenter au monde des exemples d’initiatives bénéfiques. Nous nous emploierons à les faire connaître afin qu’elles incitent d’autres pays à se montrer encore plus ambitieux. »

Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse :

www.worldfuturecouncil.org/chemicals

https://twitter.com/Good_Policies

[1]Édition 2017 du Congrès mondial sur la santé et la sécurité au travail.