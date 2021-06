Anuncio de los principales candidatos al Future Policy Award 2021 sobre la protección contra las sustancias químicas peligrosas

Las políticas de Colombia, Cuba, Dinamarca, Etiopía, India, Corea, Kirguistán, Países Bajos, Filipinas, Sri Lanka, Suecia y Estados Unidos son principales candidatas al Future Policy Award, el Oscar de las mejores políticas

Ginebra, Hamburgo, Nairobi, París, 27 de mayo de 2021 – Hoy se ha anunciado la lista de finalistas del Future Policy Award 2021. El premio celebra las soluciones políticas más eficaces que minimizan los efectos adversos de la exposición a sustancias químicas en la salud humana y el medio ambiente. 12 políticas de 5 continentes son las principales candidatas al premio.

En total, se propusieron 55 políticas de 36 países. Un jurado internacional de expertos se reunió para deliberar sobre los mejores candidatos. El premio anual, comúnmente conocido como el Oscar de las mejores políticas, es el primer y único premio que celebra las políticas en beneficio de las generaciones presentes y futuras a nivel internacional. Las siguientes políticas han sido preseleccionadas este año (por categoría):

Los principales candidatos Future Policy Award 2021

Productos químicos a lo largo del ciclo de vida

India, Rajasthan: Política de detección, prevención, control y rehabilitación de la neumoconiosis, incluida la silicosis (2019)

Política de detección, prevención, control y rehabilitación de la neumoconiosis, incluida la silicosis (2019) Kirguistán: Resolución nº 43 sobre la aprobación del sistema de clasificación y comunicación de los peligros químicos y los requisitos de información sobre los peligros – etiquetado y ficha de datos de seguridad (2015)

Resolución nº 43 sobre la aprobación del sistema de clasificación y comunicación de los peligros químicos y los requisitos de información sobre los peligros – etiquetado y ficha de datos de seguridad (2015) República de Corea: Ley de seguridad de productos químicos de consumo y biocidas (2018)

Ley de seguridad de productos químicos de consumo y biocidas (2018) Suecia, Consejo del Condado de Estocolmo: Lista de eliminación de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y la salud humana (2012-2016, revisada para 2017-2021)

Lista de eliminación de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y la salud humana (2012-2016, revisada para 2017-2021) Estados Unidos, Massachusetts: Ley de reducción del uso de sustancias tóxicas (TURA, 1989, modificada en 2006)

Pesticidas altamente peligrosos

Cuba: Programa de Manejo Agroecológico de Plagas (MAP, 1993) y Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Plan SAN, 2020)

Programa de Manejo Agroecológico de Plagas (MAP, 1993) y Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Plan SAN, 2020) Dinamarca: Planes de Acción sobre Pesticidas (PAP, 2013-2021) y Planes de Acción Ecológica para promover la producción ecológica en Dinamarca (PAO, 2011-2020)

Planes de Acción sobre Pesticidas (PAP, 2013-2021) y Planes de Acción Ecológica para promover la producción ecológica en Dinamarca (PAO, 2011-2020) Sri Lanka: Ley de Control de Pesticidas nº 33 (1980, modificada en 1994, 2011, 2020) y Política Nacional y Plan de Acción para la Prevención del Suicidio (1997)

Plomo en la pintura

Etiopía: Reglamento de control del plomo en la pintura nº 429 (2018)

Reglamento de control del plomo en la pintura nº 429 (2018) Filipinas: Orden de control químico del plomo y los compuestos de plomo (CCO, 2013-24)

Contaminantes farmacéuticos persistentes en el medio ambiente

Colombia: Resolución 371 Por la cual se establecen los elementos a considerar en los Planes de Gestión de Devolución de Productos Farmacéuticos y Medicamentos Vencidos (2009)

Resolución 371 Por la cual se establecen los elementos a considerar en los Planes de Gestión de Devolución de Productos Farmacéuticos y Medicamentos Vencidos (2009) Países Bajos: Programa de Implementación de la Cadena de Residuos Farmacéuticos en el Agua (2018-2022).

A principios de julio de 2021 se anunciarán los ganadores. El 6 de julio de 2021, celebraremos las políticas ganadoras del Future Policy Award 2021 con una ceremonia de entrega de premios virtual de alto nivel.

El premio lo concede el World Future Council y se organiza este año en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de los Productos Químicos (SAICM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La Organización Mundial de la Salud estimó en 1,6 millones de vidas la carga de enfermedad por exposición a determinadas sustancias químicas en 2016. [1] Cada vez es mayor la preocupación por los efectos a largo plazo de la exposición a productos químicos y residuos nocivos para la salud, que incluyen diversas formas de cáncer, trastornos reproductivos, problemas de aprendizaje y otros efectos adversos para la salud. [2] Se calculan los costes de los déficits neuroconductuales causados por la exposición a determinadas sustancias químicas a más de 170.000 millones de dólares al año solo en la Unión Europea. [3]

Se estima que hay más de 140.000 productos químicos fabricados en el mundo. [4] Aunque muchas de estas sustancias químicas se comercializan, muchas de ellas nunca han sido sometidas a pruebas de seguridad adecuadas. Especialmente problemáticas son las sustancias químicas que acaban en nuestro ambiente -en las masas de agua, el suelo o el aire, en la cadena alimentaria o en el agua potable- o que se acumulan en nuestro cuerpo o en otros organismos. Las sustancias químicas peligrosas, como los bifenilos policlorados (PCB), los ftalatos, los metales pesados como el plomo, los pesticidas y los contaminantes farmacéuticos ambientalmente persistentes, pueden causar daños irreversibles en la salud de los seres humanos, la fauna, la flora y los ecosistemas.

“La gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos tiene un enorme precio económico. Es necesario adoptar medidas reglamentarias urgentes para ahorrar el dinero de los contribuyentes y salvaguardar la salud y los recursos medioambientales críticos, especialmente cuando se prevé que la industria química crezca”, afirma Masamichi Kono, Secretario General Adjunto de la OCDE. “Necesitamos políticas ambiciosas y de impacto, como las preseleccionadas para el Future Policy Award 2021, con el fin de detener el impacto adverso sobre la salud y el medio ambiente y avanzar hacia una química sostenible.”

“Los productos químicos peligrosos son un reto complejo”, señala Nikhil Seth, subsecretario general de la ONU, y director ejecutivo del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR). “Su gestión es una cuestión transversal de la Agenda 2030. La seguridad química y la gestión de los productos químicos tóxicos afectan a muchos, sino a todos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aplaudo sinceramente a las políticas preseleccionadas del Future Policy Award 2021 por convertir esta cuestión crítica en acciones concretas.”

También es importante tener en cuenta la exposición a sustancias químicas peligrosas en el contexto laboral. Los trabajadores suelen estar expuestos a dosis más elevadas de sustancias químicas y durante períodos más largos, lo que aumenta los riesgos de sufrir efectos importantes sobre la salud. Se necesitan buenas políticas en el mundo del trabajo, y el Future Policy Award 2021 destaca ejemplos de cómo podemos seguir promoviendo la seguridad y la salud en el trabajo y la gestión racional de los productos químicos y residuos en todo el mundo.

Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que “es nuestro deber reafirmar el derecho a un lugar de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores”.

“Todos los días se violan nuestros derechos por la exposición a productos químicos tóxicos y a la contaminación. Especialmente los niños se ven afectados de forma desproporcionada”, señala Alexandra Wandel, Directora Ejecutiva del World Future Council. “Por el bien de las generaciones actuales y futuras, es absolutamente crítico que las partes interesadas hagan de la protección contra los productos químicos peligrosos una prioridad. Estamos deseando llevar a la escena mundial políticas eficaces en este campo”.

ESTE PROYECTO CUENTA CON EL APOYO FINANCIERO DE:

El editor es responsable del contenido de esta publicación.

Con el apoyo de la Fundación Michael Otto y la Fundación Jua.

Nota a los editores

Acerca del Future Policy Award

Cada año, las políticas más impactantes que abordan los retos más urgentes de la humanidad se celebran a través del Future Policy Award, el primer y único premio que reconoce las políticas en beneficio de las generaciones presentes y futuras a nivel internacional. El objetivo del premio es sensibilizar a la opinión pública mundial sobre las políticas ejemplares y acelerar la acción política. El World Future Council concede este premio anual desde 2010 en colaboración con las agencias de la ONU y la UIP.

Información sobre los principales candidatos al Future Policy Award 2021

www.worldfuturecouncil.org/chemicals

www.worldfuturecouncil.org/future-policy-award-2021-about-the-shortlisted-policies

Acerca del World Future Council

El World Future Council (WFC) trabaja para legar a nuestros hijos y nietos un planeta sano y sostenible con sociedades justas y pacíficas. Para lograrlo, nos centramos en identificar, desarrollar, destacar y difundir soluciones eficaces y justas para el futuro para los retos actuales a los que se enfrenta la humanidad, y promovemos su aplicación en todo el mundo. El Consejo se compone de 50 eminentes agentes del cambio a nivel mundial procedentes de gobiernos, parlamentos, sociedades civiles, universidades, artes y el mundo empresarial. Jakob von Uexkull, el fundador del Premio Nobel Alternativo, lanzó el World Future Council en 2007. Somos una organización independiente y sin ánimo de lucro según la legislación alemana y financiamos nuestras actividades con asociaciones institucionales y donaciones.

Socios

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de los Productos Químicos (SAICM)

https://www.unep.org/

http://www.saicm.org/

Organización Internacional del Trabajo

https://www.ilo.org/

OCDE

https://www.oecd.org

PNUD

https://www.undp.org/

UNITAR

https://unitar.org/

